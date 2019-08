Prof, la beffa del concorso i peggiori scelgono il posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Sono primi in graduatoria, dopo un concorso nella scuola, ma non possono scegliere i posti migliori dove insegnare, quelli più vicini a casa ad esempio, perché andranno ai colleghi che hanno avuto un punteggio più basso. Un pasticcio tutto da sbrogliare per il Ministero dell'istruzione, in tempo utile per far sì che non si trasformi in una nuova guerra di ricorsi sulle assunzioni. La questione riguarda i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario del 2018 per la scuola media e superiore: le prove in varie regioni...