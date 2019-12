Prof elogia Hitler in un tweet L'Università lo vuole licenziare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSIENA Ha postato sul suo profilo un tweet di elogio di Hitler: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo» e poi «Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l'intera civiltà europea». Cinguettii che potrebbero costargli la cattedra di professore di Filosofia del diritto all'Università di Siena. Intanto lo stesso Ateneo ha presentato un esposto in procura.CANCELLATOL'autore, Emanuele Castrucci, non si è...