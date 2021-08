Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSVENEZIA Scuola e sanità, Veneto batte Italia. E non va male neanche il Friuli Venezia Giulia che supera ampiamente la media nazionale anche se solo nell'ambito scolastico. È quanto emerge dal report settimanale sulle vaccinazioni anti-Covid diffuso ieri dalla struttura commissariale del generale Paolo Figliuolo. Il rapporto, aggiornato alle 7 di ieri mattina, mostra come sta andando la campagna di profilassi Regione per Regione...