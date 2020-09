IL CASO

ROMA Non basta avere più di 55 anni per essere considerati fragili di fronte al Covid-19. Ma è necessario avere patologie per cui il virus potrebbe provocare danni gravi. Solo in questo caso, quindi, il docente sarebbe autorizzato a non tornare in classe. Questo è uno dei punti più spinosi per la riapertura delle scuole e interessa una platea di insegnanti che potrebbe andare da alcune centinaia fino a diverse migliaia di cattedre. Tutto dipende da quanti certificati arriveranno alle scuole. E non è un aspetto di poco conto visto che, su quelle cattedre che resteranno vuote, sarà necessario portare supplenti. Allungando così la lista dei precari in forze nella scuola italiana, proprio nell'anno della ripartenza dopo la sospensione provocata dalla pandemia.

LE GRADUATORIE

Negli ultimi anni la ricerca dei supplenti non è stata semplice: ne vengono puntualmente convocati talmente tanti, anche fino a 200mila l'anno, da svuotare le graduatorie e costringere i dirigenti scolastici a convocare le cosiddette mad, le messe a disposizione con cui arrivano in cattedra supplenti senza alcuna esperienza. Quest'anno il ministero, per arginare il fenomeno delle mad, ha deciso di aprire le graduatorie dei supplenti anche agli studenti universitari della facoltà di scienze della formazione primaria. La difficoltà dei lavoratori fragili potrebbe quindi aprire un nuovo fronte: per ora partono le richieste di visite mediche ma la conta si farà durante l'anno quando i docenti, con problemi di salute, potrebbero valutare l'aumento dei rischi stando in classe. Molto dipenderà dalla curva dei contagi. A chiarire i requisiti del lavoratore fragile in ambito scolastico è una circolare del ministero della salute: «Il concetto di fragilità si legge va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto». Riguardo all'età «tale parametro da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità».

I NUMERI

Nella circolare si mettono infatti in evidenza alcuni dati relativi ai decessi per Covid: il 96,1% presentava uno o più patologie, il 13,9% una sola patologia, il 20,4% due, il 61,8% tre o più. Le malattie più pericolose se associate al Covid sono le «malattie cronico-degenerative a carico dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, renale e malattie dismetaboliche». In aggiunta «sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche».

LA CERTIFICAZIONE

Il lavoratore che ha intenzione di certificare la sua fragilità deve quindi procedere con le visite mediche: praticamente nessuna scuola ha un medico interno, se non rarissime eccezioni, quindi le verifiche passano all'Inail oppure ci si può rivolgere alle Asl territoriali o ai dipartimenti di medicinale legale e di medicina del lavoro delle università. Il medico valuterà le condizioni del lavoratore, in base alle sue mansioni, quindi sarà diverso tra docenti, personale tecnico amministrativo o addetto alle pulizie. A quel punto potrebbe arrivare l'esonero, ma solo temporaneo. Le visite infatti vanno ripetute periodicamente. Ma a questo punto, la scuola come si deve comportare? «Al momento - sottolinea Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi - vi è una lacuna normativa che riguarda, da un lato, la gestione dell'assenza di chi non può lavorare né in presenza né a distanza, ed è il caso dei collaboratori scolastici; dall'altro, la gestione di chi non può lavorare in presenza ma potrebbe farlo a distanza ed è il caso del personale tecnico, amministrativo e docente». Il problema si pone soprattutto per le maestre di scuola elementare dove non è prevista la didattica a distanza: sarà necessario convocare un supplente?

GLI STUDENTI

Ma nella scuola non ci sono solo i lavoratori fragili, ci sono anche molti studenti cosiddetti fragili, con patologie che potrebbero risultare decisamente pericolose in caso di positività al Covid. Per loro ancora non c'è un'ordinanza ad hoc, per potergli permettere di seguire le lezioni in sicurezza o comunque a distanza, con la classe in presenza: «Ad oggi - continua infatti il presidente Anp - non è ancora intervenuta l'ordinanza e pertanto l'unica via praticabile, per tutelare quegli studenti la cui salute sarebbe posta a rischio dalla frequenza in presenza delle lezioni, sembra essere l'istruzione domiciliare».

Lorena Loiacono

