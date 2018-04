Prof aggrediti, allarme sicurezza a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VIOLENZEPALERMO-TORINO Un prof picchiato a Palermo e un altro a Torino. In entrambi i casi è bastato un rimprovero per scatenare le ire dei genitori. Nel capoluogo siciliano l'aggressione è avvenuta in un istituto comprensivo, la scuola Abba Alighieri, contro un insegnante ipovedente di 50 anni, finito in ospedale con una emorragia celebrale, ma per fortuna fuori pericolo. A colpirlo è stato il padre di un'alunna di terza media. A Torino un insegnante del commerciale Russell-Moro ha ricevuto un cazzotto alla mandibola, ed è finito in...