IL PERSONAGGIO

BOLOGNA In Emilia Romagna «pensavo vincesse il centrosinistra, ma non in questa misura. L'avevo previsto perché c'era un'atmosfera. E poi, voglio dire: Salvini ha esagerato. E in Emilia non si esagera». Così Romano Prodi, in un'intervista a Quarta Repubblic su Retequattro. «Questa - ha aggiunto il professore- è una terra di gente che ragiona. E se lui avesse fatto una campagna diversa, avrebbe anche potuto vincere. Sulla citofonata, che è solo un episodio, quanta gente ho sentito dire: Ma cosa sta succedendo? Ma è mai possibile che tu suoni dicendo: Tu sei uno spacciatore?. La gente dice: Se quello va a comandare, cosa succede?».

Quanto al Pd, continua il Professore, «si deve rinnovare tanto». Ma questo, sottolinea vale non solo per la sinistra ma per tutti i partiti, rimasti indietro rispetto ai cambiamenti globali. Anche se dal voto emiliano arriva una lezione preziosa, avverte Prodi: «I partiti politici sono necessari, non se ne può fare a meno».

Gli domandano anche del Quirinale. E Prodi risponde: «Faccio una vita tranquilla. Vado in chiesa, perché ci sono sempre andato. Ma non ho ambizioni. E poi so abbastanza di politica per capire che, se anche volessi, non ci arriverei».

B.L.

