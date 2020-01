LA CURIA

PADOVA Giovedì 2 febbraio 2017, Casa Pio X, Diocesi di Padova. Accanto al vescovo Claudio Cipolla è seduta una figura di grande peso all'interno della Curia padovana. Si chiama monsignor Tiziano Vanzetto, ricopre il ruolo di vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico e spetta a lui chiarire molti aspetti legati alla sospensione a divinis di don Andrea Contin, parroco di San Lazzaro rimosso dopo esser stato coinvolto in uno scandalo di orge e filmini hard. Tre anni dopo quella vicenda monsignor Vanzetto guida sempre il tribunale ecclesiastico diocesano e si trova a gestire un nuovo processo canonico per un presunto caso a luci rosse, quello che riguarda il parroco di San Lorenzo di Albignasego don Marino Ruggero. L'accusa è di aver violato «l'obbligo di celibato», mettendo in atto «comportamenti non conformi allo stato clericale».

Monsignor Vanzetto sa che lo scandalo ha suscitato clamore e scalpore, ma non si sottrae. «Il processo - spiega - è formalmente iniziato con la fase istruttoria che comprende la raccolta delle prove». Pur senza entrare nel merito della vicenda, Vanzetto spiega come avviene il processo canonico: «Il sacerdote viene messo a conoscenza delle prove contro di lui e gli viene data la possibilità di difendersi rispondendo alle domande o presentando una memoria scritta. I processi sono di due specie: giudiziario o amministrativo. Spetta al vescovo scegliere la via da seguire. Il primo è fatto davanti ad un collegio di almeno tre giudici e termina con una sentenza che ammette l'appello al grado superiore, il secondo è fatto davanti al superiore stesso e termina con un decreto che ammette ricorso all'autorità superiore, la Congregazione romana».

LE PENE

Impossibile prevedere se il processo a don Marino sarà rapido o durerà a lungo. «Non esiste un tempo prefissato - precisa -. Un processo potrebbe anche essere brevissimo, comunque nella prima fase si parla sempre di qualche mese. In caso di appello o di ricorso i tempi si allungano». Anche le pene, come per la giustizia ordinaria, sono molto diverse tra loro. «Per chierici e laici è possibile la scomunica, per i chierici anche la sospensione dall'esercizio del ministero o dagli uffici ecclesiastici. Queste sono chiamate censure e sono pene temporanee. Poi ci sono le pene perpetue come quella prevista per i chierici: nei casi più gravi si arriva alla dimissione dallo stato clericale. Il giudice o il superiore possono però non infliggere pene vere e proprie, prevedendo penitenze, rimedi disciplinari, percorsi di formazione spirituale e culturale. Oppure una cura psicoterapeutica».

LA PROCURA

Parallelamente al processo canonico, don Marino Ruggero si troverà a che fare anche con la magistratura ordinaria. In questo caso, però, i presunti rapporti con le donne non c'entrano nulla. Tutto nasce dalle sue dichiarazioni successive alle dimissioni da parroco: «Mi sottopongono a processo canonico perché avrei violato l'obbligo del celibato? Allora io sono pronto a fare i nomi di preti pedofili, preti gay e preti che sono stati con donne che poi hanno abortito. Guidano grosse parrocchie della Diocesi di Padova e ho le prove. Ricordo pure di aver denunciato la sparizione di 10 anni di registri economici della parrocchia: forse ero scomodo». Dopo questa doppia bordata il prete è stato sentito dai carabinieri e il pm Roberto Piccione ha aperto un fascicolo in Procura per ascoltare la sua testimonianza. Un doppio fronte, dunque, appena iniziato. Mentre in paese continuano a mescolarsi fango, illazioni e accuse reciproche.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA