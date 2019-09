Processo Cucchi, il pm: «Non fu uno schiaffo pestarono Stefano come teppisti da stadio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOROMA «Non fu uno schiaffo, ma un pestaggio violento e repentino, degno di teppisti da stadio, contro una persona fragile e sottopeso. Di questo stiamo parlando, non di altro». Comincia così la lunga e commossa requisitoria del pm Giovanni Musarò nel processo per la morte di Stefano Cucchi, cinque carabinieri sul banco degli imputati. Sono ritenuti responsabili del pestaggio e dei primi atti del «depistaggio», come lo definisce Musarò, cominciato con il verbale di arresto. Nell'aula bunker di Rebibbia, c'è anche Michele...