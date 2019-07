Processione ferma a casa del boss, sindaco e maresciallo se ne vanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALERMO Ennesimo caso di un inchino alla mafia durante iniziative religiose in Sicilia. L'ultimo episodio a Villafrati, nel Palermitano, dove domenica scorsa l'arciprete ha fermato la processione del Corpus Domini davanti alla casa di un capomafia in carcere, Ciro Badami, uno dei fedelissimi di Bernardo Provenzano. Una sosta non prevista decisa da don Guglielmo Bivona, che avrebbe anche scambiato un saluto con la moglie del boss. Il maresciallo e il sindaco si sono subito allontanati dalla processione. L'episodio è stato segnalato alla...