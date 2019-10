«Processi, senza tempi certi non si cancelli la prescrizione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vicepresidente Ermini, il plenum del Csm è stato integrato con l'elezione dei giudici Di Matteo e D'Amato. Ritiene rimarginata la profonda ferita inferta dallo scandalo Palamara e dall'inchiesta di Perugia sul tentativo di pilotare le nomine di alcuni procuratori?«No, ancora no, c'è da lavorare ancora parecchio. E il passato non si può e non si deve dimenticare. Ciò che è accaduto deve essere un monito. E poi, sotto l'aspetto numerico, dobbiamo integrare il giudice di merito e provvedere alla nomina, spero prima di dicembre, del nuovo...