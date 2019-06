Procedura d'infrazione, discussione riviata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Il rinvio della decisione sulla richiesta di procedura di infrazione per debit, lascia sulla testa dell'Italia una spada di Damocle sino alla fine dell'anno. Il rinvio era noto e la sua formalizzazione potrebbe essere presa già il 2 luglio in modo che l'Italia possa uscire dall'ordine del giorno dell'Ecofin del 9 luglio. Giuseppe Conte ne ha avuto per la prima volta contezza nel Consiglio Ue del 20 giugno, ha provato ad ottenere un'assoluzione piena, salvo poi comprendere che oltre la Commissione Ue di Juncker non è in grado di poter...