ROMA Grandi ospedali super specializzati a discapito dell'assistenza sul territorio. È in questa direzione che negli ultimi anni si è mossa la sanità italiana con l'obiettivo di risparmiare e di rendere il sistema più efficiente, ma con il risultato di lasciare la popolazione in molti casi indifesa, come emerso durante l'emergenza coronavirus. L'analisi è contenuta nel rapporto 2020 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, in cui viene denunciato un fenomeno generale senza fare riferimento a specifiche Regioni.

«Se aveva sicuramente una sua giustificazione a tutela della salute dei cittadini la concentrazione delle cure ospedaliere in grandi strutture specializzate riducendo quelle minori che, per numero di casi e per disponibilità di tecnologie, non garantivano adeguati risultati di cura, la mancanza di un efficace sistema di assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate - sottolineano i magistrati contabili - Se fino ad ora tali carenze si erano scaricate non senza problemi sulle famiglie, esse hanno finito per rappresentare una debolezza anche dal punto di vista della difesa complessiva del sistema quando si è presentata una sfida nuova e sconosciuta».

LA FUGA DEI CERVELLI

A questo si aggiunge anche un altro grave difetto del sistema: la mancanza di uno sbocco certo dopo la laurea e di uno stipendio adeguato spingono ogni anno migliaia di medici ad emigrare all'estero, in Europa ma anche negli Stati Uniti o in Canada. Negli ultimi 8 anni la fuga ha riguardato ben 9.000 professionisti.

