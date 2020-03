IL DOCUMENTO

VENEZIA Gli aspetti etici dell'emergenza Coronavirus accendono il dibattito politico. Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità, ha trasmesso ai dg di tutte le Ulss il documento approvato dal comitato tecnico-scientifico Covid-19 del Veneto, dopo che nei giorni scorsi la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva aveva formulato 15 raccomandazioni «per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili», indicando a livello nazionale l'esigenza di «privilegiare la maggior speranza di vita» dei pazienti. Con un'interrogazione urgente, i consiglieri regionali Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda (Veneto 2020) chiedono conto di questa circolare al governatore Luca Zaia e all'assessore Manuela Lanzarin: «Decidere se curare tutti o solo qualcuno non è una scelta tecnica ma politica».

GLI ESPERTI

A firmare il testo trasmesso da Mantoan sono tre esperti in Bioetica e Rianimazione dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera di Padova, quali Davide Mazzon, Camillo Barbisan e Paolo Navalesi. La premessa è data dal confronto con la Lombardia: «Il Veneto ha finora vissuto scenari meno drammatici e ha retto l'urto dell'epidemia, ma è d'obbligo prepararsi ad affrontare una crescita importante dei bisogni dei pazienti affetti da Covid- 19, in particolare per quanto concerne la disponibilità di posti letto nei reparti ad alta intensità di cure (Terapie Intensive e Semintensive)». Secondo i veneti, il documento nazionale «ha suscitato in alcuni perplessità e, tra i non addetti ai lavori, anche sdegno», mentre in realtà richiama «la necessità di applicare con particolare cura quei principi di appropriatezza e proporzionalità che sono alla base della nostra professione e che vengono già applicati ogni giorno dagli Anestesisti-Rianimatori». Nella valutazione, viene rimarcato, entrano tanti fattori: «Fatta salva la volontà del paziente di non accettare terapie aggressive, a prescindere dalla disponibilità o meno di risorse, esistono condizioni in cui è opportuno stabilire un tetto di trattamento, escludendo l'escalation a forme più estreme di cura».

L'INTERROGAZIONE

Riconoscendo alla Regione di perseguire «l'obiettivo di garantire le cure a tutti», Ruzzante, Bartelle e Guarda vedono in questo documento «uno scenario di segno inverso». Per questo l'opposizione chiede se la nota di Mantoan «è stata trasmessa a insaputa» di Zaia e Lanzarin. Pare di no, a giudicare dall'intestazione della lettera, indirizzata per conoscenza anche a loro due.

A.Pe.

