Privacy: «Niente banca dati per le fatture elettroniche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GARANTEROMA «Niente banca dati delle fatture dell'Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L'Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle». È la decisione del Garante per la privacy - preso atto delle modifiche apportate e delle rassicurazioni dell'Agenzia delle entrate - perché l'agenzia possa avviare dal primo gennaio 2019 i relativi trattamenti di dati....