Primo trapianto di faccia in Italia la paziente ha problemi di rigetto

IL CASOROMA La notizia le è stata data immediatamente quando l'equipe del professor Fabio Santanelli di Pompeo l'ha vista a poche ore dal termine dell'intervento. Già a un primo controllo è apparso chiaro il problema: alcuni tratti del volto trapiantato alla donna di 49 anni, nel primo intervento realizzato in Italia dall'ospedale Sant'Andrea, presentavano dei problemi di micro-circolazione. I vasi sanguigni non risultavano perfettamente irradiati. Per azzardare un paragone, è come se si fosse ostruito il canale linfatico di una pianta....