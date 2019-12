Primo sì alla manovra Stop alla cannabis light M5S: Casellati di parte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA A due mesi esatti dal Consiglio dei ministri che la varò, la manovra riceve il primo e probabilmente definitivo via libera parlamentare. Il Senato la approva con voto di fiducia (166 si e 128 no) dopo settimane turbolente e lo stralcio in extremis di 15 norme con corredo di una settantina di correzioni finali.Fa discutere la decisione di Elisabetta Casellati di dichiarare inammissibile la norma per legalizzare la cannabis leggera: il centrodestra la applaude, maggioranza e governo protestano e il M5s chiede le dimissioni da...