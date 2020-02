I DATI

L'epidemia di coronavirus ha provocato la prima vittima fuori dalla Cina, nelle Filippine: era un 44enne cinese arrivato da Wuhan, dove a quanto sembra si era ammalato, ha reso noto l'Oms, che giovedì scorso ha proclamato lo stato d'emergenza globale temendo una più virulenta diffusione del coronavirus fuori dalla Cina. Sempre a Wuhan, focolaio dell'infezione, dopo dieci giorni di quarantena le autorità hanno stretto ancora di più le maglie isolando anche i casi sospetti, mentre i contagi in tutto il paese hanno superato i 14.300, provocando 304 morti. In compenso sono arrivate anche notizie positive, con oltre 300 persone dimesse dagli ospedali.

Il cuore della crisi resta l'Hubei, dove si sono registrati 45 nuovi decessi, tanto che la città di Huanggang ha chiuso gli esercizi commerciali, ad eccezione di supermercati, mercati agricoli e farmacie. La buona notizia è che si iniziano a registrare numeri importanti sul fronte delle guarigioni. Nell'ultimo bollettino, la Commissione sanitaria nazionale ha reso noto che fino a sabato sera 328 persone sono state dimesse dagli ospedali, 85 in un giorno, 45 nell'Hubei e 37 in un solo ospedale a Wuhan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

