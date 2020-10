LA PAURA

BELLUNO Il maxi-focolaio Covid del Comelico ha mietuto la sua prima vittima. Ieri è stata la giornata più nera degli ultimi 3 mesi nel Bellunese. Quel numero di 113 croci per Covid, fermo sul report quotidiano di Azienda Zero ormai dal 6 luglio, è diventato tragicamente 114. A perdere la vita nel reparto di Malattie Infettive del San Martino di Belluno dove era ricoverato da una decina di giorni, Salvatore Idili, 78enne originario della Sadregna ma residente fin da ragazzo a Mare di Cadore, in comune di San Pietro. Aveva scoperto di essere positivo dopo il ricovero all'ospedale di Pieve di Cadore, a seguito di un mancamento. Da lì il trasferimento e Belluno e nella notte tra mercoledì e giovedì il decesso. «Le cause ultime del decesso - spiegano in una nota dalla Usl 1 Dolomiti - saranno definite, come da protocollo, dall'Istituto Superiore di Sanità. Direzione Generale porge le condoglianze alla famiglia». La moglie e la figlia conviventi sono in quarantena e chiuse nel loro dolore: «Aveva l'Alzheimer sì - afferma la moglie Maria - ma nei suoi 78 anni non aveva mai fatto un giorno di ospedale».

LA GIORNATA

Oltre al decesso, che ha fatto ripiombare tutti nell'incubo del periodo dell'emergenza più dura, sono state registrate anche 8 nuove positivi nel Bellunese portando i contagi a quota 159, su una provincia di 200mila abitanti circa. Poco più di metà di questi casi sono concentrati nel focolaio del Comelico (82 positivi distribuiti tra i comuni di Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore). Fortunatamente quel focolaio non ha fatto registrare nuovi infetti nelle ultime 24 ore. Ma cinque delle 8 nuove positività sono comunque afferenti al Cadore, territorio vicino, e, come spiega la Usl, «saranno valutate per possibili collegamenti col focolaio del Comelico». E così mentre in Comelico ci sono due asili chiusi, una classe delle elementari in quarantena, anche in Cadore ora c'è un primo caso di una classe sigillata per uno studente positivo in un liceo scientifico. Poi c'è Sappada, sulla carta in Friuli Venezia Giulia, ma di fatto afferente al Comelico: ebbene aggiungendo i 30 casi di Sappada nell'area del Comelico sono 110 i positivi.

L'ANALISI

«Il deceduto di oggi - spiegava ieri Sandro Cinquetti, il direttore del Dipartimenti di Prevenzione delle Malattie infettive dell'Usl 1 di Belluno - è un caso atteso, purtroppo. Basti pensare che noi da 3-4 settimane registriamo una circolazione virale vivace nel Comelico e da questa anche una casista ospedaliera, che è maturata nelle ultime settimane. Il caso ha interessato questa persona pluripatologica ed è arrivato il decesso. Questa è la rappresentazione plastica di quello che è il Covid. Una malattia rappresentata bene dall'immagine di un iceberg: ci sono una serie di infezioni, in parte sommerse, nelle quali affiorano alcune infezioni. Poi la punta dell'iceberg: un decesso, che purtroppo dobbiamo mettere in conto quando c'è un focolaio più impegnativo come questo». Ma è iniziata la seconda ondata? «Non so se è iniziata seconda ondata - dice Cinquetti -. Sono fenomeni complessi di sicuro da settembre abbiamo avuto una ripresa di circolazione virale significativa probabilmente frutto dei rientri dalle vacanze, di una vita sociale più sportiva, meno attenta alle 3 regole auree, ovvero mascherina, distanziamento e lavaggio frequente della mani. Ora ci troviamo con 150 casi, che nell'immagine sono la base dell'iceberg, poi 5-6 ricoverati, che è la parte visibile, e il decesso che è la punta». «Il Covid è una malattia che non ha una terapia risolutiva - conclude Cinquetti -. Per sconfiggere le malattie servono o una terapia o un vaccino efficace. L'unico modo per combatterlo, non per sconfiggerlo sottolineo, è isolamento, quarantena, mascherina e distanziamento». E i nuovi casi in Cadore? «Nel Cadore ci sono alcuni comuni con casi leggermente superiori alla media provinciale, verosimilmente il prodotto di quel focolaio del Comelico. Stiamo studiando può darsi che ci sia qualche collegamento». Lo studio arriva anche a Sappada, e il dottor Cinquetti si è sentito col collega dal Friuli Venezia Giulia: «A Sappada ci sono 30 casi, una situazione speculare come a San Pietro».

Olivia Bonetti

