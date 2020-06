L'INAUGURAZIONE

PADOVA Non si sa ancora quando suonerà la prima campanella ma per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico il presidente Sergio Mattarella sceglie un luogo simbolo dell'emergenza coronavirus. Il Capo dello Stato sarà a Vo', il comune padovano che ha pianto la prima vittima italiana di Covid-19 e che per primo, insieme al lombardo Codogno, è stato dichiarato zona rossa. Era il 21 febbraio, un venerdì, quando il centro collinare da 3.300 abitanti sprofondava nell'incubo coronavirus con i primi due casi di contagio. Un tunnel da cui il paese è uscito vittorioso grazie alle misure adottate: due settimane di lockdown totale e screening di massa su iniziativa della Regione Veneto. Non solo: Vo' è diventato anche un caso scientifico internazionale grazie ai due studi su base volontaria condotti dal virologo Andrea Crisanti dell'Università di Padova.

Il primato del paese collinare riguarda anche la scuola: gli alunni infatti sono stati i primi a sperimentare la didattica a distanza. Mattarella, che il 2 giugno per la Festa della Repubblica si è recato a Codogno e che ogni anno inaugura l'anno scolastico in un luogo significativo, in autunno farà visita al comune veneto in segno di solidarietà. La data non è ancora stata fissata. Il compito spetta alla Regione, ma il governatore Luca Zaia, ancora alle prese con la convocazione delle elezioni regionale, non ha ancora sciolto il nodo.

LE REAZIONI

Con il capo dello Stato ci sarà anche la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, che sul suo profilo Facebook ha commentato la scelta di Mattarella: «È un segnale bellissimo. Quella di Vo' è stata una comunità scolastica particolarmente colpita, che ha saputo reagire con forza all'emergenza». Lo sa bene il sindaco Giuliano Martini: «Vo' ha fatto egregiamente la propria parte in questa battaglia. Accogliamo questa bella notizia dicendo che saremo lieti di ospitare il presidente Mattarella». «È una bella notizia per Vo' e per il Veneto ha dichiarato il governatore Luca Zaia durante il consueto punto stampa nella sede della Protezione civile di Marghera ci saranno bimbi, insegnanti e cittadinanza ed è una forma di ringraziamento nei confronti dei sanitari e di Vo', che è stato il paese simbolo della quarantena».

Un simbolo di «coraggio, collaborazione, resistenza e rinascita», per usare le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che ricorda che grazie «alla generosità e disponibilità dei vadensi, Vo' è stato anche un importantissimo luogo di ricerca scientifica per studiare l'evoluzione dell'epidemia».

Al primo studio condotto dall'Università a inizio marzo quando ancora il paese era in quarantena avevano risposto in 2.400. Per il secondo, fatto a inizio maggio e che comprendeva non soltanto il tampone ma anche il prelievo del sangue, ben 2.738 cittadini si sono messi in fila davanti alle scuole, bambini compresi. A questo proposito il senatore Udc Antonio De Poli sottolinea che «la visita del Capo dello Stato è un riconoscimento a una comunità che ha dimostrato grande senso civico». Soprattutto per la scuola, che sta ragionando sulla ripresa di settembre. «L'avvio del prossimo anno scolastico assume un'importanza centrale nella ripartenza del Paese scrive su Twitter il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella La scelta del Presidente Mattarella di inaugurarlo a Vo' è un gesto che ci richiama a credere con fiducia nel nostro futuro».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA