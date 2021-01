L'ADDIO

LONDRA Il Regno Unito ha voltato pagina, la sua presenza nell'Unione europea è ormai un capitolo di storia e il paese inizia ad affrontare un presente di indipendenza e nuove sfide. Come quella lanciata già nella notte di Capodanno dalla leader scozzese Nicola Sturgeon, che ha twittato un messaggio inequivocabile: «La Scozia tornerà presto, Europa. Tieni le luci accese». L'idea della first minister', alla guida degli indipendentisti dell'SNP, è usare l'appuntamento elettorale di maggio prossimo per il rinnovo del parlamento scozzese, Holyrood, per portare avanti la causa di un nuovo referendum dopo quello del 2014, dove gli indipendentisti avevano perso con il 45% dei voti contro il 55%. Ma al nord del Vallo di Adriano il referendum sulla Brexit nel 2016 aveva avuto un esito ben diverso che nel resto del paese, con il 62,3% contrari all'uscita dalla Ue, e questo potrebbe cambiare gli equilibri in futuro. «Non volevamo uscire e speriamo di rientrare presto come membro alla pari», ha scritto la Sturgeon in un articolo, osservando che la Scozia indipendente potrebbe essere «un ponte per aiutare la comprensione tra la Ue e il Regno Unito».

Per ora nel paese prevale la preoccupazione per la situazione degli ospedali, sotto enorme pressione per via di un virus più contagioso che mai, e il sollievo per aver chiuso una lunga stagione politica di stallo e profonde spaccature. Ma il premier Boris Johnson ha usato il suo messaggio di fine anno, alle 11 della sera del 31 dicembre, quando il paese ha formalmente lasciato la Ue, parlare del «momento fantastico» in cui si trova il Regno Unito. «Abbiamo la libertà nelle nostre mani e sta a noi farne il meglio possibile», ha dichiarato, promettendo di «spingere l'acceleratore» verso l'obiettivo di diventare una superpotenza scientifica, come già avvenuto con gli scienziati di Oxford che hanno offerto «un faro di speranza» con un vaccino economico e facile da produrre come quello di AstraZeneca, approvato da pochi giorni. Il paese tornerà presto a una normalità, ha promesso, «avvolta nella luce rosata della nostalgia, in cui si andrà al pub, ai concerti, a teatro, al ristorante, o ci si terrà semplicemente mano nella mano con le persone amate». Con una nota di ottimismo, Johnson ha detto che «mentre il sole sorge sul 2021 abbiamo la certezza che il paese è libero di fare le cose in maniera diversa, e magari migliore, rispetto ai nostri amici nella Ue».

Per lui il rischio di una rottura dell'unione tra le quattro nazioni non è grave: «Sarà l'istinto prevalente tra le persone di questo paese quello di fare fronte comune, con l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord a lavorare insieme per esprimere i nostri valori nel mondo». E ha illustrato l'ambizione di diventare leader mondiale nella lotta al cambiamento climatico, creando milioni di nuovi posti di lavoro altamente qualificati. Ma i contenuti dell'accordo con Bruxelles, approvato da Westminster il 30 dicembre, stanno iniziando a destare preoccupazione, in particolare per quanto riguarda l'aumento dei costi burocratici per le imprese. Nel tranquillo weekend di Capodanno la situazione alle frontiere è rimasta tranquilla, anche se per lunedì, quanto tutto tornerà alla normalità, rimane un forte timore di code, ingorghi e intoppi. Conseguenze dell'inizio di una nuova era.

Cristina Marconi

