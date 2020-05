ISTAT

ROMA Il tonfo del Pil era atteso e c'è stato. Ma il -4,7 per cento misurato dall'Istat per il primo trimestre del 2020 rispetto al precedente (-4,8 rispetto allo stesso periodo del 2019) è un risultato tutto sommato leggermente meno disastroso di quello atteso. Il ministero dell'Economia nel recente Documento di economia e finanza aveva previsto un -5,5 per cento, in coerenza con il calo di otto punti per l'intero anno. E se per l'intera area dell'euro il calo è del 3,8, hanno fatto registrare un dato ancora più negativo sia la Francia che la Spagna (rispettivamente -5,8 e -5,2 per cento): Paesi che sono stati colpiti dall'epidemia dopo l'Italia e di conseguenza hanno avuto in proporzione un periodo di lockdown più limitato.

Naturalmente la caduta dell'economia sarà ben più rilevante nella seconda frazione dell'anno, investita in maniera violenta dalla chiusura delle attività economiche, mentre a partire da giugno è atteso il rimbalzo, comunque largamente insufficiente a riequilibrare la situazione. Lo stesso ministero dell'Economia stima per il terzo trimestre un recupero pari al 9,6 per cento, seguito nel quarto da un +3,8. Nel mese di marzo ha tenuto anche l'occupazione, grazie al paracadute della cassa integrazione per il lavoro dipendente, e il numero dei disoccupati contati come tali dall'Istat si è ridotto perché naturalmente in queste condizioni è difficile cercare lavoro e una parte di queste persone è transitata tra gli inattivi. Anche da questo punto di vista le cose sono destinate a peggiorare.

IL RAPPORTO

Ma accanto all'economia reale, lo sconvolgimento legato al Covid ha investito anche la finanza. Con risultati fotografati dalla Banca d'Italia nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria. I due aspetti sono naturalmente collegati, perché la debolezza delle imprese fa aumentare i prestiti deteriorati delle banche, indebolendo la loro posizione; che comunque - nota il Rapporto - è più solida rispetto a quella del 2007-2008, quando si sviluppò la crisi finanziaria globale. «Secondo nostre stime - si legge nel testo - per ogni riduzione del Pil di un punto percentuale, mantenendo le altre variabili costanti, il flusso di nuovi crediti deteriorati, valutato in rapporto al totale dei prestiti in bonis, tende ad aumentare di 0,2 decimi di punto per le imprese e di 0,1 per le famiglie». Queste valutazioni non includono gli effetti delle moratorie e delle garanzie pubbliche sui finanziamenti e sugli interventi a sostegno dei redditi delle famiglie, che «avranno l'effetto di contenere, anche in modo significativo, le insolvenze». Nei prossimi mesi però le attuali inadempienze probabili (Utp) potrebbero gravare per 15 miliardi, sotto forma di rettifiche, sui bilanci bancari.

LE TENSIONI

Il giudizio di Via Nazionale sulle misure messe in campo dal governo è sostanzialmente positivo; anche se si dilaterà ulteriormente il rapporto debito/Pil la sostenibilità dei conti pubblici nel lungo periodo non dovrebbe essere minacciata. Intanto però le tensioni sui mercati finanziari, pur se mitigate dal deciso intervento della Bce, hanno portato a «ingenti vendite» di titoli di Stato italiani da parte di investitori esteri. Le aste di titoli invece sono proseguite regolarmente e il costo medio del debito non è aumentato. Nei primi tre mesi dell'anno comunque «le forti oscillazioni dei rendimenti dei titoli di Stato e i ribassi dei corsi azionari e obbligazionari» hanno bruciato 140 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, ovvero circa il 3,2% del valore a fine 2019. Nei prossimi mesi, il patrimonio dei nuclei con redditi più bassi «potrebbe diminuire considerevolmente per la necessità di dover disinvestire attività in modo da assorbire il forte calo di reddito».

Luca Cifoni

