L'EUROPA

BERLINO Tutta l'Europa nella morsa del coronavirus e primi decessi anche in Germania che finora, nonostante un alto numero di contagi, era stata risparmiata. Il Nord-Reno-Vestfalia, il Land più popoloso, è quello che accusa il maggior numero di persone contagiate ed è proprio qui che ieri le autorità sanitarie hanno denunciato i primi due decessi. Si tratta di una donna di 89 anni di Essen, ricoverata dai primi di marzo nel policlinico locale e deceduta lunedì a seguito di una polmonite da coronavirus. La seconda vittima è un uomo di 78 anni di Gangelt nel distretto di Heinsberg, quello più colpito dal virus.

Sale così a tre il numero dei tedeschi morti per coronavirus. Domenica un tedesco di 60 anni, un vigile del fuoco di Amburgo, era morto in Egitto dove si era recato in vacanza. In totale il numero dei contagi in Germania è salito a 1.112. Secondo Stephan Pusch, consigliere della giunta di Heinsberg, le persone contagiate nella zona sono 323 di cui 15 ricoverate in ospedale.

Nel Brandeburgo, il Land attorno a Berlino, fino a 5.000 persone sono state messe in quarantena a Neustadt an der Dosse, nella circoscrizione di Ostpringnitz-Ruppin, per un caso sospetto di coronavirus in una scuola. Gli insegnanti erano entrati in contatto con una persona contagiata di Berlino e per questo le autorità sanitarie locali hanno deciso di mettere in quarantena tutti i circa 3.500 abitanti più il personale amministrativo e docente della scuola e i circa 750 studenti. Nella capitale Berlino i contagi accertati sono 48. Il ministro della sanità federale, Jens Spahn ha messo in guardia contro la gravità del virus e i rischi di rapida diffusione e raccomanda di disdire tutte le manifestazioni sopra i mille partecipanti. Si avvicina così la prospettiva anche in Germania di far svolgere le partire di calcio della Bundesliga senza spettatori. Decisione questa però che non rientra nei poteri del ministero federale ma nelle competenze delle autorità sanitarie dei Länder. Con Spagna e da ultimo Cipro, dove sono stati confermati due contagi, il coronavirus ha raggiunto tutti i 27 paesi dell'Ue.

In Francia, dove il contagio infuria da giorni, è risultato positivo anche un membro del governo di Macron, il ministro della Cultura Frank Riester, che ha detto però di sentirsi bene. In tutto il continente, secondo l'organizzazione mondiale della sanità, i contagi sono oltre 15.000 e i morti più di 500. Al mondo i casi di contagio sono 110.000 e i morti 4.000.

Flaminia Bussotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA