«Questa è una situazione molto seria, non è un gioco e qui non si scherza». Lunedì il prefetto di Padova Renato Franceschelli era stato molto chiaro. E ieri, effettivamente, polizia, carabinieri e vigili hanno rafforzato i controlli con posti di blocco e blitz in diversi bar di città e provincia. A Este due persone sono state denunciate perché erano uscite dal proprio comune senza adeguata motivazione mentre due locali padovani gestiti da stranieri sono stati chiusi - il club C-Class di via Bernina all'Arcella e un bar di via San Marco - perché trovati aperti e con clienti all'interno dopo le 18. I gestori ora risultano indagati. Il C-Class, controllato dai carabinieri, è gestito da un 57enne nigeriano che si è già visto sospendere la licenza a più riprese per la presenza fissa di pregiudicati e spacciatori nel circolo. La stessa sorte è toccata al barista, un nigeriano di 40 anni. I militari hanno inoltre provveduto a segnalare le irregolarità alla prefettura avanzando la richiesta per la sospensione della licenza. Anche in provincia i militari hanno effettuato controlli a campione, in particolare lungo la regionale 10 a Este, per verificare che gli automobilisti si attengano alle restrizioni previste dal decreto. Ma più di qualcuno è risultato irregolare. C'è chi infatti nell'autocertificazione ha dichiarato di dover andare a comprare del vino in una cantina. E chi nemmeno si era preoccupato di compilarla perché doveva soltanto portare a spasso il cane lungo l'argine. Alla fine della mattinata gli agenti hanno controllato 35 persone: per due di loro è scattata la denuncia dal momento che circolavano senza nessuna delle motivazioni previste dal decreto, ovvero emergenze, lavoro e salute. Ora rischiano un'ammenda di 206 euro, come previsto dall'articolo 650 del codice penale. Anche la questura di Padova prende provvedimenti. Sempre lunedì sera i poliziotti hanno scoperto un altro bar, alla Stanga, in via San Marco, che alle 18.30 aveva ancora una decina di avventori che bevevano al bancone. La proprietaria, romena, è stata denunciata. Sanzionato anche il bar Lidia di Conegliano, uno dei locali più noti della movida cittadina. I carabinieri del nucleo radiomobile si sono presentati nel locale intorno alle 16.30. Dopo un rapido controllo hanno verbalizzato la presenza di vari avventori troppo vicini tra loro, di sicuro a meno del metro previsto come distanza di sicurezza tra le persone. Il titolare è stato denunciato per il mancato rispetto del decreto e adesso rischia una multa fino a 600 euro.

