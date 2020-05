IL FOCUS

ROMA Non c'è ancora la schiarita ma qualcosa si muove. Ieri al Tesoro si è svolto un incontro tra i tecnici di Autostrade per l'Italia (Aspi) e quelli del Mef sulla garanzia Sace per i finanziamenti al gruppo privato. Un vertice interlocutorio, in cui non si è deciso nulla, ma che apre la strada al dialogo. Senza liquidità - visto che le banche hanno chiuso i rubinetti a causa del taglio del rating - e con gli introiti dai pedaggi in panne per l'emergenza coronavirus che ha congelato il traffico autostradale, il sostegno pubblico, ovvero la garanzia Sace sui finanziamenti, diventa fondamentale per la sopravvivenza della società. Aspi può infatti contare solo sui 900 milioni che arrivano dalla holding Atlantia. Difficile comunque trovare una mediazione, una via d'uscita, perché a bloccare tutto sono proprio le norme volute dal governo che impediscono di dare certezze sulla concessione autostradale, lasciando così nel limbo l'azienda e i suoi 7 mila dipendenti. Nessuna banca al momento è disposta a concedere credito, a scommettere sul suo futuro in assenza di garanzie sul business, sui prossimi piani. Ma questo tema s'intreccia con un altro problema. Il governo non solo deve correre ai ripari per evitare che un gruppo industriale vada in default, ma ha poco tempo per evitare che la vicenda della revoca della concessione di Aspi, dopo quasi due anni trascorsi tra stop and go, giunga a un punto di non ritorno. C'è infatti una data oltre la quale non è possibile andare, ed è il prossimo 30 giugno.

LE TAPPE

Tutto nasce a inizio 2020, quando l'esecutivo, sulla scia del pressing 5Stelle, decide di modificare in modo unilaterale il contratto di Aspi, introducendo l'articolo 35 del Milleproroghe. Non considerando o considerando solo secondaria una norma stabilita proprio dalla concessione, per l'esattezza la numero 9, che stabilisce che in caso di sopraggiunta «modifica della normativa», il concessionario (in questo caso Aspi) ha sei mesi di tempo per accettare esplicitamente i nuovi termini, dando un vero e proprio «assenso». Cosa che, ovviamente, non è accaduta, visto che la società ha contestato sin da primo istante la nuova cornice normativa e la ratio stessa del provvedimento.

LA LUNGA MARCIA

Per la verità già a fine 2019, quando cominciarono a circolare le prime bozze del Milleproroghe, iniziò il braccio di ferro con l'esecutivo. Un cda della società, convocato d'urgenza il 22 dicembre, inviò infatti una comunicazione formale al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ricordando che, in caso di modifiche normative che incidano sulla concessione, «Autostrade ha per convenzione la facoltà di chiedere di esercitare la clausola di recesso». Ebbene, sul piano letterale la convenzione stabilisce che, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della modifica normativa, il concessionario ha due opzioni: può accettarla oppure automaticamente potrà avviare le procedure per riconsegnare la rete autostradale al Mit, ottenendo in cambio l'intero valore di indennizzo, che secondo valutatori indipendenti è pari a 23 miliardi di euro. La mina, che potrebbe esplodere nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, è tutta qui. E i tempi per evitare la deflagrazione sono strettissimi.

Il Milleproroghe è infatti entrato in vigore il 2 gennaio. Quindi il prossimo 30 giugno scadranno i 6 mesi di tempo previsti dalla convenzione unica.

Ma come si potrebbe uscire da questo impasse? Servirebbe, in sostanza, la modifica o il congelamento dell'articolo 35 del Milleproroghe per consentire ad Aspi di tornare ad essere bancabile. Una ipotesi circolata con insistenza nei mesi scorsi ma poi accantonata. Senza modifiche e con lo spettro del fallimento vicino, al gruppo non resterebbe che una sola scelta: restituire l'asset autostradale, battendosi per avere in cambio l'intero valore della concessione alla sua scadenza. Una scelta per certi aspetti obbligata visto che gli amministratori del gruppo hanno il dovere di tutelare la società e i suoi creditori dal punto civilistico e patrimoniale.

Umberto Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA