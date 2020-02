LA SFIDA

NEW YORK Fuga da Washington. Venerdì sera appena depositato il voto che ha escluso la chiamata dei testimoni nel processo di impeachment e quindi ha virtualmente chiuso il procedimento, i senatori sono finalmente usciti dallo stato di segregazione nel quale erano entrati all'inizio della settimana. I più veloci a lasciare la capitale sono stati i candidati che domani si confronteranno nel primo turno delle primarie con i caucus dell'Iowa. Il dibattito li ha inchiodati sui banchi in una settimana preziosa per l'esito della consultazione che già lunedì sera dichiarerà i primi vincitori e i vinti, e nessuno di loro può permettersi di non esserci.

Insieme a loro è scappata da Washington anche la coppia presidenziale, per un ennesimo week end ristoratore a Mar a Lago, prima degli appuntamenti della prossima settimana. Lunedì i senatori saranno già di ritorno per un ultimo giro di dichiarazioni pubbliche del voto che poi esprimeranno mercoledì intorno alle 16, le 22 in Italia.

IL DISCORSO

Non c'è da aspettarsi sorprese in campo repubblicano; tutt'al più vedremo delle defezioni in campo democratico tra chi è stato eletto in distretti a stretta osservanza trumpiana. Il presidente potrà presentarsi nella sala della camera per pronunciare il discorso sullo stato dell'Unione e vantarsi 24 ore prima del voto di essere uscito quasi indenne dall'impeachment e di aver vinto la battaglia congressuale. Vedremo invece nei mesi successivi quanto l'evidenza dell'abuso di potere che è emerso dal dibattito peserà in ambito elettorale, mentre le polemiche continueranno a tormentarlo alla camera, nelle aule giudiziarie e sui media.

Gli avversari politici alle prossime presidenziali erano già all'attacco contro di lui ieri in Iowa, sei mesi prima dei confronti diretti che il vincitore delle primarie democratiche avrà a fine agosto. Sul filo di lana in Iowa è Bernie Sanders ad aver rosicchiato un piccolo vantaggio su Joe Biden, con Buttigieg e Warren attardati di dieci punti. Se Sanders sarà davvero il vincitore del primo turno di consultazioni nel nord del paese, Biden è ancora solidamente piazzato per aggiudicarsi quelle successive in Nevada e in South Carolina. Si arriverebbe così alla vigilia del super Tuesday in una situazione di stallo angosciante per il partito, e su questo impasse punta tutte le sue speranze Michael Bloomberg, il quale vorrà presentarsi come lo sparigliatore delle incertezze.

LE DONAZIONI

I 188 milioni spesi nell'ultimo trimestre gli hanno guadagnato già il quarto posto nei sondaggi. Ora il partito gli ha appena fatto un regalo, abolendo il requisito delle donazioni private per partecipare ai dibattiti televisivi. Bloomberg che finora ne era escluso in quanto autofinanziato, salirà per la prima volta sul palco il prossimo 7 febbraio.

Flavio Pompetti

