Prima vivere, poi filosofare. Per Luigi Di Maio è la sfida politica più dura da quando guida il M5S. Ha un sogno: arrivare al 25%. Ma ha anche una serie di incubi che da tempo si affacciano dalle sue parti: toccare il terzo posto, dietro il Pd; tagliare il traguardo seppur come secondo, ma staccato di oltre 10 punti da Matteo Salvini, con la Lega sopra il 30%. Domani, anche nella migliore delle ipotesi, Di Maio dovrà continuare a indossare l'elmetto. Il Carroccio giocherà all'attacco per portare a casa i temi identitari che finora sono...