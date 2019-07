CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Prima le Olimpiadi, poi il Prosecco. Dei tre grandi dossier che giacevano sulla scrivania di Luca Zaia, nell'arco di un paio di settimane ne sono stati definiti due con altrettanti trionfi. Manca però l'autonomia e allora la domanda è: il Veneto che vince nello sport e nel paesaggio a livello internazionale, ora riuscirà a far valere il suo peso anche sul piano istituzionale interno? Rivolgiamo l'interrogativo al governatore, nella hall del Four Seasons di Baku, l'elegante albergo in cui il leghista sta festeggiando (con torta e tè, è...