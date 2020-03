A scuola non si tornerà i primi giorni di aprile: la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina lo ha annunciato ieri intervenendo sulla Rai.

«Sicuramente ci sarà una proroga: si andrà oltre la data del 3 aprile, l'obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando sarà stra-certo e stra-sicuro che possono tornare: la salute è prioritaria». E smentendo voci che si rincorrevano da giorni, ha ribadito quello che lei stessa aveva già detto: non ci saranno prolungamenti dell'anno scolastico. «Notizie sulla didattica a luglio o ad agosto non hanno alcun fondamento, significherebbe dire che il personale della scuola non sta lavorando e non è così. Se la didattica a distanza funziona, come sta funzionando, non c'è alcun motivo per andare a luglio o agosto: le strutture scolastiche non sono idonee, tra l'altro. Se ci sarà necessità lo si farà in un secondo momento. Scenari che vanno troppo oltre sono irresponsabili, bisogna guardare quelli del momento e poi assumere le decisioni».

Lo stesso governatore Luca Zaia si arrende di fronte all'evidenza, e ammette: «Forse le scuole non riapriranno». Su come finirà l'anno scolastico e sugli esami di maturità ci sono più dubbi che certezze. Ma, ha assicurato il ministro, nel giro di pochi giorni «daremo tutte le altre informazioni in merito agli esami di Stato e di terza media».

