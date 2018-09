Prima campanella per 8,6 milioni, in calo al Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La campanella del primo giorno di scuola è già suonata il 5 settembre scorso in Alto Adige e suonerà oggi anche in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. Mercoledì toccherà invece al Veneto. Saranno oltre 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che entro il 20 settembre (data in cui torneranno sui banchi gli allievi in Puglia) inizieranno il nuovo anno scolastico 2018-2019: in tutto 7.682.635, per un totale di 370.611 classi. Di questi, 919.091 frequenteranno la scuola dell'infanzia, 2.498.521 la scuola...