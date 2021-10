Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA Sulle pensioni si tratta, il ritorno alla legge Fornero sarà «graduale». Lo schema per superare quota 100 battezzato martedì dal Consiglio dei ministri, in modo da passare a quota 102 il prossimo anno e a 104 nel 2023, non è insomma scolpito sulla pietra. La conferma arriva dalle parole pronunciate da Mario Draghi a conclusione del vertice europeo a Bruxelles: «Ho sempre detto che non condivido quota 100 e non verrà...