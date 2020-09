L'INDAGINE

PORDENONE Una truffa vera e propria messa a segno da sedicenti società finanziarie che operavano sul web e offrivano la possibilità di finanziamenti immediati, senza lunghe trafile o particolari garanzie. Un raggiro che è costato caro in termini monetari a centinaia di persone, 102 delle quali italiane. A mettere fine a questo mercato truffaldino ci ha pensato la Guardia di finanza di Pordenone, coordinata dalla Procura, dopo la denuncia di un pordenonese. La pm Maria Grazia Zaina, nell'ambito delle indagini, ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro con conseguente oscuramento di 5 siti web, riconducibili a due persone residenti in Germania, utilizzati per accalappiare le vittime e mettere a segno le truffe.

IL MODUS OPERANDI

I servizi erano pubblicizzati su Facebook, ad esempio sul sito SimpleMoney si leggeva che «il prestito concesso prevede una quota che varia da un minimo di 1.500 fino a un massimo di 50mila euro per un totale di 117 rate; la società svizzera è un intermediario che offre prestiti per risanamenti finanziari senza prevedere Tan oppure Taeg aggiunto, ma solo un interesse calcolato del 15% e incluso direttamente nella rata; il prestito viene concesso rapidamente». Niente di tutto questo. Il primo a denunciare l'accaduto è stato un pordenonese che ha raccontato di essersi rivolto a una società finanziaria con sede a Zurigo che faceva pubblicità su Facebook, perchè aveva bisogno di un prestito. Il primo contatto era avvenuto via mail e subito dopo gli era stata notificata la concessione al finanziamento. Ma l'uomo, scopertosi poi vittima, doveva versare anticipatamente 1.266 euro attraverso un bonifico bancario su un conto corrente aperto in una banca con sede nelle isole Canarie. Il pordenonese lo ha fatto, senza sospettare nulla. Ma quando la sedicente società elvetica, dopo aver intascato i soldi, gli ha comunicato di aver ceduto la pratica a una terza società con sede nella penisola iberica e dopo qualche giorno anche quest'ultima gli ha chiesto soldi per erogare il finanziamento ha capito di essere caduto nelle mani di truffatori. Tanto che quando si è rifiutato di versare altro denaro e ha chiesto il rimborso di quello già corrisposto, si è sentito rispondere con un netto rifiuto e l'intimazione a pagare la somma aggiuntiva, altrimenti si sarebbe proceduto al recupero forzoso.

LE VITTIME

Dalle indagini della Guardia di finanza, al comando del colonnello Stefano Commentucci, è emerso che la truffa aveva mietuto dal 1° marzo al 30 aprile 2019, trecento vittime tra spagnoli, croati, inglesi, tedeschi e portoghesi, nonchè 102 italiani, dei quali nove residenti in Veneto e sei in Friuli Venezia Giulia, oltre a lombardi, piemontesi, toscani, laziali, campani, calabresi e siculi. Una truffa da 210 mila euro a fronte di milioni di finanziamenti promessi e mai erogati. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle hanno portato all'individuazione di due persone residenti in Germania beneficiarie delle truffe e collegate alle società di diritto elvetico e spagnolo gestori inoltre di diversi siti internet utilizzati per compiere i raggiri.

I SITI

Cinque, dunque, i siti sequestrati e oscurati: www.simpleymoney.it; www.cm-ag.ch; www.alphateamcanaries.com; www.ventiglobales.com; https://italy-word-of-finance.ch/contatto.htlm. Tutti offrivano la possibilità di accedere a finanziamenti pur non avendo alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria. «Attenzione all'offerta di finanziamenti ottenibili on line da società straniere - l'avvertimento del colonnello Commentucci -. Tali attività spesso mascherano delle vere e proprie truffe di società fittizie prive di autorizzazioni a operare in campo finanziario».

S.S.

