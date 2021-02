IL FOCUS

ROMA Il Lazio denuncia: questa settimana abbiamo ricevuto 48mila dosi del vaccino AstraZeneca, ma ne aspettavamo 78 mila, la prossima ci hanno detto che ne arriveranno appena 11 mila. Da AstraZeneca precisano: venerdì, con la quarta consegna, siamo arrivati a 1,5 milioni di dosi inviate all'Italia, in linea con l'obiettivo di 5 milioni entro la fine di marzo; le date, le frequenze e i volumi possono variare nelle prossime settimane, ma dovremmo raggiungere l'obiettivo dei 5 milioni. Attacca però l'assessore laziale Alessio D'Amato: «Abbiamo organizzato dei centri vaccinali enormi, che possono fare anche 3mila iniezioni al giorno, ma senza le dosi è tutto inutile, ci sono troppe incertezze».

LA SCOSSA

D'Amato ieri ha detto apertamente: facciamo come l'Ungheria e l'Austria, che sono nell'Unione europea come noi, l'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) si muova con coraggio, valuti il vaccino Sputnik 5 e lo autorizzi in forma emergenziale. Anche dallo Spallanzani si è alzata una voce che ha detto: «Basta, qualcuno sta lavorando per aiutare il virus». Questa frase corrosiva è apparsa in un post del direttore sanitario Francesco Vaia. «Non ce l'ho con nessuno - precisa Vaia - però il problema delle varianti c'è. Questa è una corsa contro il tempo. Per vincerla, bisogna vaccinare di più: produciamo i vaccini in Italia, superiamo la logica dei brevetti; facciamo rispettare i contratti sottoscritti dalle case farmaceutiche; ma è necessario anche superare gli steccati della geopolitica. Se vi sono dei vaccini che funzionano bene, perché non li usiamo? Non è il tempo dei burocratismi. La valutazione scientifica resti, ma le agenzie regolatorie non perdano tempo. Se si perde tempo, stiamo lavorando perché il virus non abbia mai fine».

Ma questa è anche la linea del governo, del premier Mario Draghi e del ministro della Salute, Roberto Speranza? Solo in parte. L'obiettivo finale è lo stesso: accelerare sulle vaccinazioni, ma senza uno strappo con l'Europa che sarebbe rappresentato da un'autorizzazione tutta italiana a Sputnik. Per accelerare la formula a cui fa riferimento il governo è sì quella dell'«autorizzazione emergenziale» di nuovi vaccini, ma su base europea. Ema, l'agenzia europea del farmaco, fino ad oggi è arrivata regolarmente dopo le agenzie americane e britanniche. E' successo per Pfizer, per Moderna, per AstraZeneca, sta succedendo di nuovo per Johnson & Johnson, che ha ottenuto il parere favorevole della Fda (agenzia americana), mentre in Europa sarà sbloccato solo tra due settimane.

PROCEDURE

I controlli dell'Ema sono più rigorosi, ma soprattutto lo strumento autorizzativo è meno agile, meno flessibile. La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen ha fatto sapere che si sta lavorando a «un'autorizzazione d'emergenza a livello europeo per i vaccini». Per capirci: questo strumento, che velocizza i tempi, può già essere usato dai singoli Paesi ma non è tra le opzioni dell'Ema. Il governo italiano preme perché si velocizzino le procedure per nuovi vaccini (soprattutto per Johnson&Johnson, Curevac e Novavax). In sintesi: il governo vuole correre, ma restando comunque all'interno di decisioni dell'Unione europea, senza la fuga in avanti auspicata dal Lazio. A proposito di Sputnik 5 il professor Gianni Rezza (Ministero della Salute), l'altro giorno, ha precisato che i dati pubblicati su Lancet descrivono un vaccino efficace e sicuro, ma sono necessarie garanzie sulla fase di produzione che si possono ottenere solo con l'ispezione degli stabilimenti. Secondo D'Amato però «si continua a ragionare burocraticamente, Ema e Aifa sono lente, bisogna valutare in fretta, incredibile che a pochi chilometri da Rimini, a San Marino, Sputnik 5 sia già utilizzato». Armando Genazzani, è professore di Farmacologia all'Università del Piemonte Orientale, ed è membro del Comitato farmaci di Ema. Spiega: «Per Spuntik 5 ancora non è arrivata la sottomissione formale dalla casa produttrice, anche se contatti ci sono stati. Il dialogo però è cominciato, ma non si possono stimare i tempi. Le autorizzazioni nazionali in emergenza sono di competenza del ministro, ma siamo in Europa: da questa pandemia dobbiamo uscirne tutti insieme. Abbiamo tre vaccini in campo, altri tre - Johnson & Johnson, Curevac e Novavax - stanno arrivando».

Mauro Evangelisti

