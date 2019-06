Pressing di Donald per piegare gli ayatollah ma il braccio di ferro può portare al disastro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAProbabilmente, per ora, nessuno vuole che ci siano morti. L'Iran afferma che avrebbe potuto abbattere sul proprio spazio un aereo P-8 americano, ma non lo ha fatto perché c'erano 35 persone a bordo. Donald Trump dice di aver bloccato l'attacco agli obiettivi iraniani per evitare 150 morti. Almeno su questo Teheran e Washington sembrano essere d'accordo. Ma la tensione resta molto alta e gli interrogativi sono ancora troppi. L'impressione è che ci si trovi di fronte a un braccio di ferro tra falchi, fautori di un conflitto, e...