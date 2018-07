Preso eremita della jihad Era pronto ad attentati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERRORISMOROMA Nella sua stanza una tana jihadista dove custodiva droni, abbigliamento militare e novecento video con le istruzioni per addestrarsi a modificare armi. E il passo successivo, per gli investigatori, non avrebbe potuto essere che un attentato. Agim Miftarov, un macedone di 29 anni arrestato per terrorismo dai Carabinieri del Ros, era ormai radicalizzato e aveva costruito una rete di quattromila contatti su Facebook. Le accuse sono di addestramento finalizzato ad attività di terrorismo internazionale.L'uomo, che viveva in un...