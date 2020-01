«Preso a calci e pugni in faccia, ora ho paura»

«Ho visto un uomo in difficoltà nel relazionarsi con l'impiegata e mi sono avvicinato. Non ho nemmeno fatto a tempo a parlare che sono stato travolto da pugni e calci al volto. Sono caduto, non so quanti colpi ho ricevuto, perché a un certo punto sono svenuto, ma quelli che ricordo sembravano interminabili». L'aggressione da parte di un paziente del 14 luglio del 2017 nell'ambulatorio di medicina integrata di Cavarzere è stata violentissima. Alla fine a terra privo di sensi e con il viso ridotto a una maschera di sangue c'era Giovanni Bergantin, 59 anni, medico di famiglia dal 1992 e vice presidente di Medicina futura, il gruppo di medici di famiglia di Cavarzere e Cona. Si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico e a una convalescenza molto lunga prima di tornare al lavoro. Se in un anno i lividi e le fratture sono guariti, faticano a rimarginarsi le ferite psicologiche. «I miei pazienti mi dicono che non sono più come prima».

Perché il paziente l'ha aggredito?

«Non lo so, era un uomo sulla cinquantina in crisi di astinenza da droga. Era di Udine in visita alla mamma a Cavarzere. Qualcuno del paese gli aveva detto di rivolgersi al nostro ambulatorio per ricevere aiuto».

Quindi non lo conosceva?

«Non lo avevamo mai visto. Se fossi stato a conoscenza delle sue problematiche sarei stato più cauto».

Che danni ha subito?

«Le fratture al naso e allo zigomo e un grande ematoma frontale. Sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Padova sulla parte nasale, mentre per lo zigomo si è deciso di non intervenire, ma devo stare attento a non prendere colpi. Quello che ha creato più problemi è stato l'ematoma: ci sono voluti quattro mesi perché guarisse».

Dopo quanto è tornato al lavoro?

«Dopo otto mesi. Avevo provato a rientrare prima, ma non ce l'ho fatta. Il trauma psicologico era forte e anche in famiglia vivevano il mio lavoro con conflittualità: mia moglie non riusciva a darsi una spiegazione di quanto accaduto e temeva potesse succedere ancora».

Cosa è cambiato dopo quell'aggressione?

«Specie all'inizio avevo perso la sicurezza, la serenità, l'approccio solare che avevo con i pazienti. E loro se ne accorgevano, spesso mi dicono per fortuna è passato quel periodo. Avevo paura nel relazionarmi».

Ha preso provvedimenti sul fronte sicurezza?

«Ho installato telecamere, consentito l'accesso solo su appuntamento e messo un bancone al front office per mantiene le distanze. Questo nel mio ambulatorio di Boscochiaro dove esercito, anche se l'aggressione è avvenuta nella medicina integrata che si trova nel vecchio ospedale».

Ha avuto conseguenze dal pestaggio?

«Ho frequenti ma di testa, il primo anno nulla riusciva a placarli, ora con una terapia antidolorifica passano. Ma le conseguenze più gravi sono psicologiche: dopo un episodio così, si cambia, specie nelle relazioni».

Cosa è successo al suo aggressore?

«Non lo so, ho fatto la deposizione perché è stata la polizia a chiedermela, poi non ho voluto sapere più nulla e non ho proseguito con l'azione legale. Volevo solo rimuovere e per farlo ho avuto un supporto psicologico».

Ha ricevuto delle scuse?

«No».

Ci sono stati altri episodi violenti?

«Situazioni di conflittualità, violenze verbali, ma non fisiche. A volte ci chiedono l'impossibile: vogliono guarire anche quando non è possibile. Va detto che la medicina integrata di Cavarzere è un servizio ottimo per il territorio, abbiamo progetti su diabete, patologie polmonari e cardiologiche e l'anno scorso abbiamo ricevuto un importante premio dalla Federazione nazionale dei medici di medicina generale».

Raffaella Ianuale

