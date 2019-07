Presidi, accolto il ricorso del Miur: va avanti il concorso per 2050 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Può andare avanti il concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici che era stato annullato dal Tar del Lazio. Il via libera arriva dal Consiglio di Stato che ha accolto l'appello del Miur per sospendere, in attesa del merito, la sentenza con la quale in primo grado era stato accolto il ricorso di alcuni candidati per incompatibilità di tre componenti delle sottocommissioni incaricate della valutazione delle prove scritte. Ora la selezione può continuare. Per i giudici, infatti, «a prescindere dal merito delle questioni devolute...