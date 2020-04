IL RETROSCENA

ROMA Tre ore di riunione tra i capi delegazione di maggioranza e poi altre due tra governo Regioni e Comuni, con una parentesi dedicata a una videconferenza assieme alla task force di Vittorio Colao, sono servite a Giuseppe Conte per confermare la linea della «gradualità» e di un «allentamento prudente, sulla base di un piano nazionale, delle misure di contenimento». Nessun calendario delle riaperture, nessuna indicazione sugli step verso un lockdown più morbido. Questo perché, vista l'incertezza sul fronte dell'epidemia, anche la task force di Colao e i governatori hanno riconosciuto «il primato della salute», pur lavorando assieme al Comitato tecnico scientifico e al governo «a modelli di riapertura per maggio».

LA BRUSCA FRENATA

«L'unica data in campo per l'allentamento della stretta è quella del 4 maggio, tutto il resto sono balle», sintetizza a sera un ministro parlando della difficile e tesa trattativa sulla Fase 2. Per questa ragione non ci sarà il varo nelle prossime ore di alcun nuovo Dpcm: resta valido quello che scadrà il 4 maggio. Prima di allora però i ministri Roberto Gualtieri (Economia) e Stefano Patuanelli (Sviluppo) potranno allentare la stretta su alcuni settori produttivi, così come prevede una norma dell'ultimo Dpcm. E lo faranno dopo un nuovo incontro tra governo, Confindustria e sindacati da cui, con ogni probabilità, salterà fuori il previsto via libera ai cantieri edili e ai settori della moda e dell'automotive.

Dopo la lavata di capo del Comitato tecnico scientifico, durante la videconferenza il governatore lombardo Attilio Fontana non ha neppure adombrato la possibilità (ventilata in settimana) di una fuga in avanti della sua Regione. E assieme a Stefano Bonaccini e al rappresentante dei Comuni Antonio Decaro ha accettato che sia il governo a dettare «le linee guida nazionali», lasciando però «autonomia per contemplare le singole specificità regionali in ordine agli aspetti relativi ai dati geografici, economici e sociali». Tra cui una richiesta pressante ad aprire almeno i cantieri edili da lunedì 27 aprile.

Decaro ha sollecitato «regole certe e stringenti» per quanto riguarda l'apertura di bar, ristoranti, negozi. E l'impegno del governo a calmierare i prezzi di mascherine e guanti. Altro tasto dolente: il potenziamento del trasporto pubblico locale per evitare il sovraffollamento di bus e metro e l'ingresso in ufficio in orari scaglionati, sempre prediligendo lo smart working. Non è mancata la richiesta di «definire in netto anticipo la riapertura delle scuole».

Nella riunione di maggioranza è invece andato in scena il copione classico. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, impegnato a predicare che non bisogna abbassare la guardia, perché si rischia una nuova ondata dell'epidemia che vanificherebbe tutti i sacrifici fatti dai cittadini. Con lui il Comitato tecnico scientifico e i 5Stelle. E mentre la renziana Teresa Bellanova è tornata a sollecitare «regole chiare e certe per far ripartire al più presto» l'economia, sulla linea del no «a improvvisazioni ed estemporaneità» si è schierato il dem Dario Franceschini. Il Pd vorrebbe che il governo riuscisse però a stilare un calendario per le riaperture, come accade in altri Paesi europei, in modo di dare certezze e una prospettiva ai cittadini chiusi in casa ormai da quasi due mesi.

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

