Presidente Vincenzo Boccia, sta nascendo il nuovo governo. Quali sono secondo la Confindustria le priorità da affrontare?«È anzitutto necessario che non vengano persi di vista alcuni aspetti fondamentali per le scelte ce verranno attuate, che non possono prescindere da una Germania in recessione e dall'economia globale che arretra. Circostanze che costringono il Paese a reagire con celerità puntando su crescita e lavoro come priorità della politica e del governo». C'è il rischio che - pur dopo l'errore sull'autonomia - un governo...