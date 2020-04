Presidente Meloni, c'è chi aveva creduto all'unità nazionale sul Cura Italia e su tutto il resto. E invece siamo al solito nulla di fatto?

«Non certo per colpa nostra. Fin dall'inizio abbiamo detto che eravamo disposti a dare una mano all'Italia, non al governo, e così ci siamo comportati e continuiamo a comportarci. Avanzando tantissime proposte sensate di natura pratica e di impatto sulla vita quotidiana delle persone. Abbiamo la coscienza a posto. Il governo invece ha fatto una farsa. Ha finto il dialogo. Prima ci hanno detto che non avrebbero accolto proposte legate a maggiori spese, visto che non c'erano i soldi. E poi, per motivi soltanto ideologici, non hanno accolto niente di niente. Stai zitto e vota: questo per loro è il dialogo. E noi gli rispondiamo: non stiamo zitti affatto e non votiamo. Fate pure da soli».

Significa che non vedete niente di buono nel decreto così com'è?

«Contiene un sacco di errori. Il più grande è che questo governo sta facendo il difensore della burocrazia. Il rischio è che si complichi tutto e che si perda tempo. Condivido il principio della cassa integrazione ma i soldi mi devono arrivare quando avrei dovuto prendere lo stipendio, e non un mese e mezzo più tardi. Oggi facciamo un'interpellanza urgente al governo su questo tema. Ma purtroppo sono certa che i soldi a chi ne ha diritto non arriveranno prima di fine mese».

Burocrazia uguale lentocrazia?

«La burocrazia è sia un problema pratico sia un problema di mentalità culturale. Oggi alle imprese e a chi produce devi dare questo messaggio chiaro: lo Stato, invece di rompervi in ogni modo le scatole, sta al vostro fianco, è dalla parte dei cittadini. Gran parte degli emendamenti che abbiamo presentato, nessuno accolto, hanno proprio questo spirito profondamente pratico e popolare: la sospensione del decreto Dignità, l'abolizione del tetto al contante, l'annullamento degli Isa per il 2020, no al minimo contributivo per artigiani e commercianti. E va assolutamente eliminato l'obbligo di contrattazione sindacale per accedere alla cassa integrazione. E' sia una perdita di tempo sia un modo per arricchire i sindacati».

Quanto all'Europa, però, voi fate fuoco e fiamme ma qualche passo in nostro aiuto si sta facendo.

«Lei davvero vede segni di solidarietà? A me sembra invece che l'Unione europea sia un'unione tedesca in cui valgono solo gli interessi della Germania. Il fatto che i tedeschi si oppongano agli Eurobond significa che, mentre noi contiamo i morti, loro contano gli spiccioli che potrebbero prendere in tassi d'interesse sui titoli di Stato».

Non corriamo il rischio di sembrare troppo lagnosi, anche se la situazione è assai grave?

«Macché! Noi non chiediamo elemosina a nessuno, pretendiamo quello che ci appartiene. Ovvero un'Unione europea vera e solidale e non al servizio di interessi di alcuni. E mi faccia dire quanto sia offensivo e intollerabile che, mentre all'Eurogruppo la Germania cerca di mettere il cappio al collo all'Italia con il Mes, la nave Alan Kurdi di una Ong tedesca continua a pretendere di sbarcare immigrati clandestini in casa nostra».

Chiusura totale anche sul Mes?

«Ma certo. E' un tradimento ai danni degli italiani. Non può esistere con le condizioni light. L'unico modo è liquidarlo e riprendersi i 15 miliardi che ci abbiamo messo».

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

