IL CASO

FOGGIA Il video in cui viene ripreso mentre spara a salve quattro colpi di pistola dal balcone di casa, e poi un altro, per festeggiare Capodanno dicendo che «non è una barzelletta», sono costati le dimissioni al presidente del Consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino di Forza Italia. Il politico foggiano, che fa il vigile del fuoco, era già finito nell'occhio del ciclone dopo le immagini, virali sui social anche quelle, del figlio appena 16enne che, sempre la notte di San Silvestro, ha festeggiato sparando pure lui dal balcone quattro colpi di pistola a salve.

Nel nuovo video Iaccarino è ripreso da solo. «Non è una barzelletta», dice impugnando la scacciacani; dopo i primi quattro colpi simula ancora gli spari, ma la pistola giocattolo con tappo rosso si inceppa, e nel video si sente la voce di un ragazzino che lo incita: «spara, spara ancora. C'è un altro colpo». Poi parte una quinta pistolettata.

VIRALI

In chat e online sono virali anche altre immagini girate a casa Iaccarino, dove si ripete la scena - colpi di pistola a salve sparati per festeggiare - scatenando il finimondo. E non solo sul web: le dimissioni del politico sono state chieste dall'europarlamentare Mario Furore e dalla consigliera regionale Rosa Barone, entrambi M5s (lei rincara la dose chiedendo le dimissioni di Iaccarino anche dal ruolo di consigliere comunale); e sono state sollecitate da tutti i consiglieri di opposizione alla maggioranza di centrodestra (anche Pd, Italia in Comune e liste civiche), stigmatizzando questi come «comportamenti che emulano modelli sociali e culturali negativi». Se in un primo momento Iaccarino aveva solo ventilato l'ipotesi di dimettersi, alla fine è stato costretto a farlo, con una lettera al sindaco Franco Landella, soprattutto dopo una riunione con i capigruppo di maggioranza che gli hanno chiesto conto di quel comportamento.

IL SINDACO

È stato lo stesso sindaco Landella ad annunciare le dimissioni di Iaccarino da presidente del Consiglio comunale e un nuovo incontro, «di maggioranza e di minoranza», per analizzare l'accaduto: «La politica - sottolinea - impone atteggiamenti responsabili ed educativi». Iaccarino nella lettera gli scrive: «È superfluo evidenziare che sono del tutto consapevole che in una città ostaggio della mafia, in cui le pistole sparano per uccidere, è doveroso evitarne qualsiasi utilizzo, per il forte disvalore simbolico che esse rappresentano. Devo anteporre l'interesse dell'Istituzione che rappresento e della intera Città, che per mia responsabilità si trova negativamente al centro della cronaca, e pertanto compiere un gesto per me doloroso ma inevitabile. Rassegno, pertanto, le mie dimissioni dalla presidenza dell'assise comunale». Resta però consigliere comunale.

Da giorni in Puglia si discute anche del caso di un bimbo di Taranto che pure ha festeggiato il Capodanno sparando da casa con una scacciacani (denunciati poi i genitori), ma il comportamento non è appannaggio di questa sola regione: ha utilizzato una pistola giocattolo anche il 21enne di Besana in Brianza, provincia di Monza, che a Capodanno ha ordinato una pizza in un locale e poi ha sparato in aria un colpo a salve, solo per girare un video e postarlo sui social.

