VENEZIA Presenze e rimborsi surriscaldano l'estate a Palazzo. Temperature roventi sia al Ferro Fini, dove la classifica dell'aula infastidisce i meno assidui ma più produttivi («Non può passare l'idea che basti scaldare la sedia», è la lamentela diffusa), sia al Balbi, dove il governatore Luca Zaia invita caldamente i colleghi rimasti in lockdown a restituire il rimborso dei viaggi non effettuati («Lo diano all'emergenza Coronavirus, è un fatto di buon senso»). Due temi diversi ma intrecciati, nel finale di una legislatura che ha visto svolgersi il record di 258 sedute, di cui 15 telematiche.

LA PRODUTTIVITÀ

Presenza alle sedute e partecipazione alle votazioni sono i due parametri che contribuiscono alla quantificazione dell'emolumento mensile, un importo lordo che va da 11.100 a 13.800 euro a seconda del ruolo: scatta infatti una trattenuta di 60 euro per ogni assenza e di 45 euro sopra il 20% di voti mancati. Invece non ha alcun rilievo il lavoro concretamente effettuato, come la produzione legislativa o l'attività ispettiva. Per dire, un primatista delle convocazioni qual è lo zaiano Gabriele Michieletto, che con 258 sedute su 258 si è guadagnato ieri i dovuti complimenti sui social, in cinque anni risulta primo firmatario di 4 pdl e 3 mozioni. Osserva il vicegovernatore leghista Gianluca Forcolin: «Credo che una squadra come quella vista in questa legislatura sia difficile da replicare. Una falange armata che ad ogni provvedimento ha dato dimostrazione di forza e compattezza. Un grazie quindi al gruppo di maggioranza in consiglio regionale per l'egregio lavoro svolto, anche se reputo solo parziale il resoconto delle presenze in aula, perché se da una parte è importante esserci, dall'altra è forse più importante esserci in modo attivo e propositivo». Chissà se nella prossima consiliatura verrà rivisto il meccanismo di definizione dei compensi. Nell'attesa, Forcolin rivolge comunque «un grazie particolare al presidente Roberto Ciambetti, ai capigruppo, ai presidenti di commissione e a tutti quei colleghi che con spirito collaborativo hanno prodotto mozioni, proposte di legge ed interrogazioni che hanno stimolato il Consiglio in termini politici e legislativi», al di là della semplice presenza fisica in aula.

LE SPESE

Di sicuro secondo Zaia bisogna mettere mano al rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, pari per tutti gli eletti a 4.500 euro (esentasse) al mese, per quanti fra marzo e maggio l'hanno percepito pur stando a casa: «Penso che chi non ha utilizzato l'auto, riconoscerà quanto ricevuto a tale titolo all'emergenza Covid. Spero basti un accordo tra gentiluomini, non vorrei che la mancanza di una norma fosse una scusa per non farlo». Ciambetti fa capire di non volerci arrivare: «Chi ritiene di aver ricevuto una indennità superiore a quanto speso durante il lockdown, devolva parte di quanto percepito: molti lo hanno già fatto. Non lo dice la legge, ma la coscienza».

IL SIMBOLO

Intanto il governatore plaude al nuovo simbolo con cui il suo partito correrà alle Regionali (Liga Veneta per Salvini Premier): «Non c'è dualismo con la lista Zaia Presidente. La Lega farà la sua campagna elettorale, come sempre. E inserire il nome di Salvini non è assolutamente un modo per controbilanciare il mio».

