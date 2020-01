Prescrizione, slitta il vertice Pd e Iv frenano la mediazione

IL CASO

ROMA «Sulla prescrizione la palla è nelle mani di Bonafede e del M5S, come abbiamo ribadito più volte. Noi di Italia Viva siamo pronti a discutere se c'è la volontà di correggere questa barbarie giuridica. Altrimenti voteremo la proposta Costa». I renziani di Italia Viva schierano Luciano Nobili per tornare ad avvisare grillini e palazzo Chigi che rinviare il vertice, che si sarebbe dovuto tenere oggi, non cambia le carte in tavola. Anche se il Pd non lancia ultimatum, la posizione dei dem è in linea con quella di IV e di Leu che da settimane chiedono al ministro Bonafede di rivedere quella riforma della prescrizione fatta con la Lega che cancella ogni certezza sulla durata dei processi.

I COSTI

Il motivo del rinvio del vertice viene addebitato da fonti di governo a «questione di agende», ma il rinvio è anche la conferma che un accordo ancora non c'è. Il dossier è da tempo nelle mani del presidente del Consiglio che lavora per cercare di arrivare alla riunione decisiva con uno schema che porti almeno ad una bozza di compromesso. Ma le posizioni sono molto distanti, anche perché i grillini ne hanno fatto una sorta di bandiera da non ammainare a qualunque costo. «Ora tocca al Partito Democratico decidere- sostiene l'azzurro Enrico Costa - smetta di zigzagare, di gettare la palla in tribuna, di cercare mediazioni improbabili e voti per cancellare la riforma Bonafede». L'appuntamento è per la seconda metà del mese, quando alla Camera si dovrà votare la proposta di FI che altro non è che un ritorno alla prescrizione di Andrea Orlando. Ma il Pd minaccia anche di presentare un emendamento che di fatto riassumerebbe la proposta a suo tempo presentata da Walter Verini, responsabile giustizia del Pd, e che potrebbe raccogliere anche i voti di tutte le opposizioni.

Sul tavolo il premier Conte avrebbe già pronta una sorta di mediazione che prevede l'accelerazione della riforma del processo penale con l'inserimento di una sorta di tempistica per i tre gradi. Ma per il Pd ciò non è sufficiente a bloccare subito la cancellazione della prescrizione entrata in vigore con il nuovo anno. Chiedono una norma transitoria che la blocchi quantomeno per coloro che sono stati assolti in primo grado.

LA SFIDA

Giovedì, salvo ulteriori slittamenti, potrebbe essere l'occasione per risolvere la questione. Rinviare ulteriormente, magari dopo le elezioni regionali del 26 gennaio, non è comunque possibile. La tecnica di far slittare in avanti le questioni più spinose inizia a mostrare la corda anche sul dossier Autostrade. I grillini insistono per la revoca della concessione e difendono la norma inserita nel Milleproroghe che abbatte di molto i risarcimenti dovuti alla Società in caso di revoca del contratto. Fortemente contrari a cambiare le regole del gioco mentre il contratto è in essere, è Italia Viva. Dubbi ci sono però anche nel Pd dove c'è chi chiede che la valutazione sulla concessione venga sganciata dalla questione relativa al crollo del Ponte Morandi.

L'emergenza internazionale, seguita al blitz americano contro l'Iran, ha messo solo in parte la sordina al nodo prescrizione che oggi sarà oggetto di una sorta di presidio di +Europa, Azione, Energie per l'Italia e Radicali italiani «per chiedere l'immediata cancellazione del blocco».

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA