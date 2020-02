LA GIORNATA

ROMA Il nodo giustizia continua ad agitare governo e maggioranza. Alla Camera va a vuoto il tentativo di Italia viva di battere gli alleati sulla prescrizione: in commissione, infatti, viene bocciato il lodo Annibali per rinviare di un anno la riforma Bonafede con 49 no (M5S, Pd e Leu) e 40 sì (le opposizioni più i renziani). Le tensioni però restano tutte e il Consiglio dei ministri di questa sera potrebbe rinviare ancora il varo del disegno di legge con il «lodo Conte bis», ovvero la modifica che fa scattare lo stop alla prescrizione dopo una condanna in primo grado e lo rende definitivo solo dopo una seconda condanna in appello. Prende invece quota una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Alla fine dell'ennesima giornata sull'ottovolante, le posizioni dei riottosi alleati restano tali e quali. Matteo Renzi sembra solo rinviare la sfida nel tempo e minaccia gli alleati: «Uno a zero per i giustizialisti. Gli do due mesi per dare un segnale sulla prescrizione, poi ce la vediamo in Aula al Senato e lì - spiega ai suoi - non escludo niente, neanche la sfiducia a Bonafede». Secca la replica del Pd affidata a Michele Bordo: «Il 2-0 per Renzi sarà quando, votando con Salvini, farà cadere il governo? Non lo permetteremo».

Il premier Giuseppe Conte dovrà affrontare i ministri nel Cdm di questa sera (convocato per dare il via libera alla riforma del processo penale). La mediazione è sempre più complicata e tra i dem c'è chi, come Andrea Marcucci, spinge per trovare altri spazi di trattativa e «recuperare» i renziani: rinviare al secondo grado il blocco della prescrizione a Italia viva potrebbe andare bene. «In coalizione è meglio trovare una soluzione», apre da Iv Luigi Marattin. Ma Alfonso Bonafede non ne vuole sapere e avverte: «Non esiste alcun lodo Conte ter». Insomma il clima nella maggioranza è questo e

Anche perché tra i Dem c'è chi, come Andrea Marcucci, spinge per trovare altri spazi di mediazione e «recuperare» i renziani: rinviare al secondo grado il blocco della prescrizione a Italia viva potrebbe andare bene. «In coalizione è meglio trovare una soluzione», apre da Iv Luigi Marattin. Ma Alfonso Bonafede chiude per ora la porta: «Non esiste alcun lodo Conte ter», dichiara senza mezzi termini alla Camera.

GLI ODIATORI SOCIAL

L'unità del centrosinistra, ma in questo caso di tutto il parlamento, si ricompone comunque in difesa di Lucia Annibali per gli insulti e le minacce ricevute dai soliti odiatori del web: «Misera infame» «Luca Varani sei il mio mito» «ciò che ha fatto è stato poco per una donna viscida come te che si lega a Renzi, ho goduto quando ti ha sfigurata». Insulti e minacce inneggianti a chi l'ha sfigurata con l'acido, arrivati sulla pagina Facebook della parlamentare di Italia Viva, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Luca Varani, finita nel mirino degli hater per il suo lodo sulla prescrizione.

La denuncia è arrivata dalla stessa Annibali. «Questo è un classico esempio di quanto subiscono le donne - scrive su Facebook, postando uno screenshot degli insulti ricevuti - che si espongono pubblicamente con le loro idee: insulti sessisti, minacce, violenza verbale. Stia pur certo il signore, che ovviamente non ci mette la faccia, che non mi lascerò intimidire né da lui né da nessun altro».

