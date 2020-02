LA GIORNATA

ROMA Governo e maggioranza in stato confusionale: accuse, fughe in avanti e ultimatum si ripetono per tutto il giorno, i lavori parlamentari procedono a singhiozzo e poi si fermano, vengono ipotizzate soluzioni che puntualmente spariscono, ma alla fine lo strappo tra gli alleati sulla prescrizione non si consuma e, per l'ennesima volta, viene tutto rinviato.

Le minacce di Matteo Renzi e dei suoi (di sfiduciare il ministro della Giustizia) consigliano al premier Giuseppe Conte e al Guardasigilli Alfonso Bonafede di non forzare, l'esecutivo rinuncia così a inserire nel decreto Milleproroghe l'emendamento con il Lodo Conte bis (lo stop alla prescrizione scatta dopo la condanna al secondo grado di giudizio) sul quale in seguito porre la fiducia: dovrebbe arrivare nei prossimi giorni un disegno di legge del governo o comunque una proposta parlamentare. Si evita per ora uno scontro con Iv dall'esito del tutto incerto per il governo.

Il clima però è pessimo. Conte viene descritto molto seccato per le minacce renziane e il Pd, che voleva chiudere la partita al più presto, non nasconde la sua irritazione. La tensione con Renzi, che canta vittoria, è altissima. Anche perché Iv fa fibrillare il governo: nel pomeriggio, in commissione congiunta Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera che discute il Milleproroghe, i renziani votano a favore (con le opposizioni) di un emendamento di Riccardo Magi (+Europa) per sospendere fino al 2023 la riforma sulla prescrizione. Il resto della maggioranza vota contro e l'emendamento viene bocciato con 44 no e 42 sì. Il governo poi dà parere contrario al lodo Annibali, l'emendamento di Italia viva che rinvia di un anno l'entrata in vigore della riforma sulla prescrizione. Il voto però slitta a oggi.

Conte è intenzionato ad andare avanti con Pd, M5S e Leu e i tecnici stanno ancora mettendo a punto diversi aspetti del cosiddetto lodo Conte bis. Il tema sarà di nuovo affrontato nel Consiglio dei ministri di domani insieme alla riforma del processo penale. Il lodo sulla prescrizione potrebbe essere inserito in un disegno di legge ad hoc del governo o si potrebbe delegare tutto al Parlamento con un emendamento alla proposta di legge Costa, che sarà in Aula alla Camera il 24 febbraio. Oppure, è più probabile, con una nuova proposta di legge di M5s, Pd e Leu. Renzi gongola per l'ennesimo rinvio, parla di «atto di buonsenso» e mostra di non voler cedere: «Non ritiriamo l'emendamento Annibali». Italia viva è pronta a dare battaglia e, se alla Camera i numeri non sono sufficienti a creare problemi alla maggioranza, al Senato i voti dei renziani potrebbero essere decisivi.

Tra i dem monta l'irritazione e c'è chi non condivide la scelta di Conte e Bonafede di non andare allo scontro con l'ex premier. Dai verici del partito fanno sapere che la pazienza è quasi finita. In nome della responsabilità e dell'impegno di Bonafede a modificare la sua legge sulla prescrizione «entro l'estate», accettano la frenata, ma Nicola Zingaretti è furioso con Renzi: «Salvini, Meloni e Berlusconi ormai stanno zitti perché l'opposizione per loro la sta facendo qualcun altro ed è insopportabile». La minaccia di sfiduciare Bonafede, avanzata lunedì, per il segretario Pd era «teatrino»: «Iv oggi è la principale causa di fibrillazione del campo anti-Salvini e fa un favore al leader della Lega. Un fallimento strategico».

