Prescrizione i dem: rinvio con il decreto Milleproroghe

LA GIUSTIZIAROMA Il rinvio per decreto. E' questa l'exit strategy del Pd qualora il Guardasigilli Bonafede decidesse di non accogliere le proposte sulla necessità di determinare tempi certi dei processi. «Bonafede è la posizione del Pd non pensi di fare melina fino al 31 dicembre, non accetteremo mai la riforma della prescrizione senza correttivi». Lo strumento in cui chiedere la sospensione potrebbe essere il dl Milleproroghe. Proroga dei termini della disposizione legislativa: bastano poche righe per fermare il treno. Altrimenti il 1...