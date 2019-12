Prescrizione, Di Maio: «A gennaio sarà legge» Pd: intesa o mani libere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Dal Pd arriva un vero e proprio aut aut sulla riforma della prescrizione: o M5S apre ad una norma che garantisce tempi certi per i processi oppure entro il 15 dicembre verranno presentati emendamenti al ddl Costa e si voterà in Aula il testo unificato con renziani e centrodestra. «Dal Pd mi aspetto lealtà, si tratta di lavorare per tempi certi del processo», dice Bonafede, che però non arretra di un millimetro. E' ormai una vera e propria guerra di nervi quella in atto tra i pentastellati da una parte e il resto della...