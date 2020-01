Prescrizione, c'è l'ok del Pd Stop di Iv: soluzione ridicola

IL CASO

ROMA Il Pd con un netto dietrofront scende dalle barricate: voterà l'emendamento M5S per sopprimere il ddl Costa che punta a stoppare la riforma della prescrizione e riporrà nel cassetto la propria proposta. Ma sul tema della giustizia le nubi nella maggioranza non si sono affatto diradate: martedì in Commissione sul testo del forzista si potrebbe registrare un clamoroso pareggio, perché Italia viva non si accontenta del risultato raggiunto al vertice di due giorni fa a palazzo Chigi ed è decisa a schierarsi nel fronte di chi punta a fermare la norma inserita nel dl Spazzacorrotti ed entrata in vigore il primo gennaio. A quel punto diventerebbe determinante il giudizio del presidente della Commissione, la Businarolo. «Ma sarebbe un caso clamoroso se votasse, si aprirebbe un precedente pericoloso», dice Costa.

PARTITA APERTA

Sta di fatto che la partita sulla prescrizione è ancora aperta (in Aula il centrodestra punterà sui numeri segreti), anche se dovrebbe essere giocata a Montecitorio solo a febbraio. Le proteste del partito del Nazareno in ogni caso sono rientrate e ieri Zingaretti e Orlando hanno espresso soddisfazione. Ma l'incontro di giovedì nella sede di governo non è affatto cominciato bene. Nonostante l'esordio ironico del presidente del Consiglio: «Nei giorni scorsi ho avuto modo di studiare le carte, visto che non ho incontrato Al Serraj». Al di là del riferimento al mancato vertice con il premier libico, Conte ha prima scelto la strada soft: «Il principio della durata ragionevole dei processi è giusto. Rafforziamo la responsabilità dei magistrati». Ricevendo subito lo stop del Pd e di Iv: «E' una soluzione prospettata in passato, non basta». I toni si sono surriscaldati, con il Guardasigilli che ha lamentato l'eccesso di dichiarazioni degli alleati: «Io sono stato zitto». «Ma noi hanno sottolineato gli esponenti dem abbiamo fatto passare la tua legge. Se non fai qualcosa ci teniamo le mani libere sul ddl Costa. Rischierebbe il governo». E' subito intervenuto Conte: «Vedo che c'è una situazione di stallo. Fatemi parlare con Bonafede».

Un colloquio durato circa quindici minuti («un gioco delle parti, tutto orchestrato», osserva chi era presente all'incontro) per poi prospettare le soluzioni. La più importante: la Bonafede varrà non per gli assolti ma solo per i condannati, ma anche per questi ultimi si utilizzerà un iter veloce se dovessero rinunciare ad operazioni dilatorie.

LE MISURE NUOVE

Inoltre si allargheranno le maglie dei riti alternativi, si introdurrà un nuovo regime per le indagini preliminari con un controllo stringente sulla durata effettiva. Inoltre: per l'appello ci sarà un giudice monocratico invece di un collegio per i reati giudicati da un solo giudice anche in primo grado, si accelereranno le notifiche e soprattutto verranno definiti tempi certi per ogni grado del procedimento. Tanto che il presidente della Corte potrebbe trasferire' il processo ad un altro giudice nel caso di sforamento dei tempi. Infine vengono previste sanzioni per quei giudici che non rispettano le consegne' e si rifletterà sulla possibilità di depenalizzare alcuni reati lievi per sgravare tutto il sistema giudiziario. E' stato poi deciso di costituire un osservatorio per valutare l'efficacia delle misure prevedendo questa la convinzione dei dem ulteriori ritocchi' alla Bonafede in futuro. Ma è proprio sui tempi delle soluzioni che il lodo Conte' appare carente.

Bonafede porterà il disegno di legge di riforma del processo penale tra una quindicina di giorni in Cdm, le norme discusse nel vertice di palazzo Chigi dovrebbero entrare in una legge delega al governo e occorrerà poi aspettare i decreti attuativi. «Non c'è più la linea prescrizione o morte'. Il tema è politico dicono i dem -. Se c'è l'accordo metteremo il turbo e invece di un anno chiederemo che il tutto si completi entro sei mesi».

SCHIERAMENTI

Bonafede oltre non è disposto ad andare, «il perimetro è questo, lavoriamo compatti», ha spiegato. Ma i confini sono labili e l'ex presidente del Senato Grasso sposa la tesi Davigo, presidente di Sezione Penale in Corte di Cassazione e membro del Csm, secondo cui sarebbe incostituzionale fare una distinzione tra assolti e condannati. Sulla stessa lunghezza d'onda, ma per ragioni opposte, ci sono i renziani: «E' una soluzione ridicola», spiegano. Del resto il capogruppo al Senato, Faraone, al vertice si è tenuto le mani libere: «Non posso firmare per questo accordo. Valuteremo».

Emilio Pucci

