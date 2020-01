Prescrizione, Bonafede apre: modifiche nella legge delega Ma i renziani: non ci basta

IL CASO

ROMA «Dobbiamo trovare una soluzione, basta con il muro contro muro, così non si può più andare avanti». Un discorso netto quello del premier Conte rivolto agli esponenti della maggioranza ricevuti a palazzo Chigi. Il nodo del contendere è sempre la riforma della prescrizione. Da una parte M5S, dall'altra le altre forze che sostengono il governo. Ma questa volta il premier ha preso le difese di Pd, Iv e Leu e il Guardasigilli anche dopo un faccia a faccia a margine del vertice è pronto a cambiare posizione. Aprendo alla possibilità di apportare correttivi: nella legge delega saranno introdotte delle modifiche alla riforma.

L'ANNUNCIO

«Ci sono stati importanti passi avanti per portare in tempi brevi la riforma del processo penale in Cdm», annuncia dunque a tarda sera Bonafede, che in mattinata aveva chiamato l'Anm, «per me anche la prossima settimana». Ma i renziani non sono altrettanto soddisfatti: «Sulla prescrizione da Conte è stata avanzata una proposta che mostra che è stato abolito un totem, ma ancora non ci siamo».

Nel metodo insomma c'è un passo in avanti dopo che il responsabile di via Arenula per tanto tempo aveva difeso a spada tratta il suo provvedimento, spiegando che gli effetti si registreranno nei prossimi anni. Ed è un cambio di marcia anche nel merito, anche se al momento non è stata prospettata una vera e propria soluzione definitiva. Di fatto però il ministro della Giustizia non chiude più sulla necessità di inserire delle norme che sanciscano la durata ragionevole dei processi. Si punterà inoltre sulla velocizzazione dei procedimenti. I dem del resto non si sono opposti all'entrata in vigore della norma contenuta nel dl spazzacorrotti e non hanno seguito Forza Italia che punta allo stop della Bonafede. Tuttavia nelle ultime settimane il clima si era surriscaldato, con la presentazione di una proposta di legge dem che prevede la possibilità di estendere i tempi della sospensione dopo il primo grado rispetto alla riforma Orlando. E la minaccia di astenersi sul ddl Costa o di abbinare il proprio testo a quello dell'esponente azzurro.

Discussione animata nella sede del governo fino a tarda sera. Con Italia viva sulle barricate. I renziani hanno ribadito di essere pronti a votare lo stop alla riforma Bonafede in Commissione. Martedì prossimo ci sarà la votazione sugli emendamenti e i numeri restano risicati. Il Pd ha spiegato che così il ddl Costa rischia di passare, considerato anche che il centrodestra prepara l'affondo in Aula, puntando sui voti segreti. La strada scelta dovrebbe portare alla distinzione tra le sentenze di condanna e quelle di assoluzione. E' gradita al Pd e a Leu e anche il presidente del Consiglio avrebbe optato per questa soluzione. Strada sbarrata, invece, alla prescrizione processuale, ovvero alla possibilità di estinguere l'azione penale qualora i procedimenti dovessero durare oltre il dovuto. In ogni caso Bonafede si è impegnato a cercare una mediazione, su input del premier che del resto in un'intervista al Foglio ha spiegato la necessità di arrivare ad una «norma costituzionale sulla durata ragionevole dei processi». Ora bisognerà capire il percorso del compromesso ipotizzato. Ma il Pd non vuole rompere, per questo la tensione è destinata a diminuire. Del resto Verini, responsabile Giustizia del Pd, aveva avvertito Bonafede: «Siamo in una coalizione, non e' un governo monocolore M5S». E anche il ministro Boccia ha spiegato: «La pazienza non è infinita».

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA