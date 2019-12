Prescrizione al via a gennaio: ok Pd ma intesa rinviata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAROMA «Nel merito siamo sulle nuvole». Nel Pd in diversi allargano le braccia: «Cosa potevamo fare di più?». Nel braccio di ferro intrapreso con M5S di fatto l'unico risultato al momento è che la riforma della prescrizione lunga entrerà come previsto in vigore il 1° gennaio, sul resto ovvero sulla necessità di garantire la durata ragionevole del processo l'accordo è ancora tutto da scrivere. In pratica i dem hanno firmato una sorta di cambiale in bianco, scommettendo sul fatto che il premier riuscirà a fare una...