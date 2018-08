Presa la criminologa della ndrangheta «Diventerò la regina della penitenziaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEREGGIO CALABRIA Adesso spunta fuori la figura della «criminologa della ndrangheta». Non di una criminologa che, come sarebbe normale, mette a frutto i propri studi, dopo la laurea in Giurisprudenza, per approfondire la conoscenza di quella che é ormai diventata la più importante organizzazione criminale a livello mondiale, ma di una specialista che mette a disposizione delle cosche le proprie competenze e conoscenze per «favorire» la ndrangheta e trovare soprattutto gli espedienti tecnico-giuridici per evitare ad affiliati di...